Hors du temps | recensione del film di Olivier Assayas in concorso al Festival di Berlino 2024

Il film: Hors du temps , 2024. Regia: Olivier Assayas. Cast: Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Micha Lescot, Nine D’Urso. Genere: commedia. Durata: ... (cinemaserietv)

Hors du temps è un film del 2024 scritto e diretto da Olivier Assayas.

Hors du temps, di Olivier Assayas: E' vero, probabilmente la produzione attuale di Assayas, quantomeno quella "per il grande schermo", non vede il cineasta nella sua forma migliore, come è altrettanto vero che questa quarantena da ...

Berlinale 2024, il programma (in cui ci sono sei film italiani) e tutti i dettagli: Ci sarà anche From Hilde with Love del tedesco Andreas Dresen, che narra la storia di una coppia minacciata dalla Gestapo; poi Hors du temps del francese Olivier Assayas, e ancora il documentario ...

Berlinale, in corsa Assayas, Sangsoo, Dumont e Diop: ... ovvero Gloria! di Margherita Vicario e Another End di Piero Messina, in gara ci saranno, tra i film più attesi, Hors du temps di Olivier Assayas, A Traveler's Nee...