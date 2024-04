Così Marina di Carrara cambierà volto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un piano dell’arenile che tenga conto del paesaggio, delle zone residenziali e delle attività produttive. Sotto queste premesse sono state illustrate ieri in Comune anella commissione urbanistica presieduta da Augusto Castelli, le ipotesi dietro alla progettazione del nuovo piano, che andrà a sostituire il precedente ormai scaduto. Non sono stati dati al momento tempi certi sulla conclusione dell’iter del nuovo piano attuativo dato che la situazione progettuale è ancora in fase preliminare. Tutta la procedura è ovviamente soggetta a Vas, la valutazione ambientale strategica, a cui seguiranno in un secondo momento le varie osservazioni. Nella presentazione in commissione si è puntato molto sulla necessità di restituire alla zona diun nuovo aspetto, moderno e funzionale, in cui le varie anime, turistiche, commerciali e residenziali, ...