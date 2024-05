Chi è Pelayo Sanchez | l’emergente spagnolo che ha battuto Alaphilippe non a sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un nome nuovo nell’albo d’oro del Giro d’Italia 2024. La sesta frazione della Corsa Rosa ha visto imporsi lo: l’iberico è riuscito a conquistare la vittoria più importante della sua giovane carriera (24 anni compiuti a marzo) battendo allo sprint Juliane contenendo la gioia a malapena, mettendosi le mani in testa e dicendo ai microfoni di aver vinto avanti al suo idolo. Il sogno di un bambino che si realizza. Per il nativo di Tellego è la prima vittoria in un Grande Giro, alla sua prima partecipazione. Ha convinto quest’oggi, nella frazione degli sterrati, sia per una grande gamba ma anche per una capacità analitica niente male. Nell’ultimo chilometro ha infatti avuto la giusta lucidità per sfilarsi da dosso l’idolo di gioventùper prendere così la terza ...