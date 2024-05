ChatGPT inarrestabile | in arrivo il porno responsabile con l’Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Intelligenza, croce e delizia di questi tempi. Questa nuova forma di tecnologia da un lato sta dando un grande aiuto in molti settori lavorativi ma, guardando l’altra faccia della medaglia, sta creando anche molte problematiche.è arrivata in un altro settore gettonatissimo e sempre in auge, come il, facendo però danni notevoli. Qualche mese fa divennero virali le foto nude di Taylor Swift, viste solo su X ben 47 milioni di volte, stessa sorte toccata alla cantante Rose Villain. Quelle immagini furono create col deepfake, quindi erano false, ma la fama delle vittime fu sufficiente per farle diventare virali in pochissimo tempo. Proprio sulcreato consi starebbero concentrando le ...