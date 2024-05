Charlene di Monaco e Grace Kelly | Dovevamo evitare che fosse troppo pesante

L’estate che sta per arrivare, per gli appassionati di sport, sarà davvero memorabile tra Olimpiadi ed Europei di calcio. Ma se questi ultimi si terranno in Germania, le prime si svolgeranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, esattamente a cento ...

Charlene di Monaco è apparsa in una delle sue ultime uscite pubbliche al fianco di suo fratello. Se in molti si sono preoccupati per la principessa nel vederla con lo stretto parente, in realtà c’è un motivo ben preciso e giustificato perché Gareth ...