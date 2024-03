Volontari di “Puliamo la Terra” in azione Raccolti 103 sacchi lungo la pista ciclabile

(Di domenica 10 marzo 2024) È di 103colmi di rifiuti il bilancio del repulisti che ieri ha visto al lavoro 25dell’associlaimpegnati a liberare dall’inciviltà ladi Colturano che costeggia la Provinciale Cerca. Nonostante il clima incerto, dalle 15 alle 17 gli irriducibili dell’ambiente sono stati impegnati nella pulizia del tracciato, ai cui margini spesso si accumulano rifiuti gettati abusivamente. L’iniziativa, alla quale ha partecipato anche la pro loco, era organizzata insieme al Comune, col sindaco Giulio Guala che si è a sua volta rimboccato le maniche. Nei, poi rimossi da Cem, sono finite bottiglie e lattine, ma anche palline da tennis e una palla da bowling. In alcuni casi i rifiuti erano ...

