Massimo Cellino | il presidente del Brescia Calcio prosciolto da accuse di reati fiscali

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ildel, è statodaidi presunta esterovestizione societaria con omessa dichiarazione dei redditi, con riferimento alla Eleonora Sport Ltd: la decisione è arrivata mercoledì 14 febbraio al termine dell'udienza preliminare. Davanti al Gup, oltre a, c'era anche Daniel Arty, pure lui. "Il proscioglimento di oggi vale come vittoria personale e per dare fiducia ai cittadini innocenti - ha commentatoall'uscita dal tribunale - deve essere un incentivo per le persone per bene e un deterrente per i delinquenti". E ancora: "Sono contento. Questa udienza mi riconcilia col mio passato". “Siamo felici di questo esito - ha dichiarato l'avvocato ...

