Operazioni segrete - guerra psicologica e via d' uscita | cosa c' è dietro il silenzio di Israele

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il blitz potrebbe essere stato condotto da agenti del Mossad in Iran, su cui deve essere mantenuto il massimo riserbo, oppure ilgiova alladi Tel Aviv contro gli ayatollah. Vi è anche l'opzione della "via d'" per Teheran

Secondo fonti governative, l'amministrazione Biden è al lavoro per decide come reagire all'attacco contro la base Usa costato la vita a tre militari. Aumentano le pressioni sul presidente per ... (ilgiornale)

"Preparavano attacchi per conto del Cremlino". Due arresti in Germania - I due uomini, in possesso di cittadinanza russa e tedesca, sono stati fermati su ordine della procura antiterrorismo. Sono accusati di aver spiato installazioni militari Usa nel Paese e di aver prepar ...ilgiornale

Preparavano attacchi alla Germania: arrestate in Baviera due spie russe - L’Europa continua ad essere il teatro delle Operazioni segrete russe, con due presunte spie al soldo del Cremlino recentemente arrestate a Bayreuth, in Baviera, su mandato della procura antiterrorismo ...informazione

L'operazione segreta di Amazon per spiare i rivali: un'inchiesta del Wsj - Il colosso dell'ecommerce avrebbe usato per dieci anni una società collegata per vendere prodotti sui siti dei concorrenti, ottenere informazioni e ...repubblica