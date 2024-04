Tim - la lista del cda vince in assemblea Labriola confermat - Figari presidente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Avanti sulla strada dello scorporo della rete. L’degli azionisti di Tim, compresi i soci francesi di Vivendi da sempre ostili all’operazione, ha scelto la strada della continuità. L’attuale amministratore delegato, Pietro, resterà al suo posto per altri tre anni, per portare a compimento il riassetto dell’azienda. Una buona notizia per la Borsa che spinge il titolo in rialzo dell’1,79% a 0,228 euro, dopo aver toccato +4% in corso di seduta. Salvatore Rossi passa il testimone ad Alberta, la nuovadi un Cda più snello, ridotto da 15 a 9, in cui entrano anche i diretti sfidanti Umberto Paolucci, Stefano Siragusa (indicati da Merlyn) supportati dal voto a favore dell’1,2% del capitale e, anche se solo con i voti di Bluebell (lo 0,51% del capitale) Paola Giannotti De Ponti. ...