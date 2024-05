Catturato a San Pietro un super ricercato di New York

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lo scorso 10 aprile un 54enne di New, è stato tratto in arresto dal personale della Polizia di Stato dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per il reato di poizia americanassesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Lo stesso infatti era stato notato nelle adiacenze del colonnato di piazza San, al momento del deflusso dei fedeli intervenuti per l’udienza del Santo Padre, mentre tentava di celare il volto, calzando il cappuccio della propria felpa. Subito fermato per un controllo, ha tentato di opporre resistenza ma, una volta bloccato, è stato perquisito e trovato con indosso 3 coltelli da venti cm. Da ulteriori accertamenti subito effettuati è emerso che l’uomo, giunto da poco in Italia, era inserito nella lista dei 12 maggiori ricercati dello Stato ...

Con quattro voti a favore e tre contrari La Corte Suprema dello stato di New York ha revoca to la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali , citando prove erroneamente introdotte durante il...

La coppia sexy che non ti aspetti. Rose Villain è di casa in America. La cantante fa da spola tra il nostro Paese e gli States dove vive già da qualche anno. Lì la cantante di “Click Boom!” produce le sue canzoni, scrive e conosce molti artisti del ...

Macerata, 8 maggio 2024 – Un Pericoloso latitante ricercato con mandato d’arresto internazionale per rapina aggravata e furto aggravato è stato arrestato in Germania, a Monaco, dopo una lunga inchiesta dei carabinieri di Fermo, in collaborazione ...

NBA, New York torna a sognare, Spike Lee è più scatenato che mai. FOTO - NBA, New york torna a sognare, Spike Lee è più scatenato che mai. FOTO - È sempre in prima fila al Madison Square Garden, spesso segue la squadra anche in trasferta e quando - come in questo primo turno di playoff tra i suoi Knicks e gli "odiati" Indiana Pacers - ritrova v ...

Playoff Nba: New York più forte degli infortuni, Pacers ancora ko - Playoff Nba: New york più forte degli infortuni, Pacers ancora ko - Nonostante gli infortuni New york vince anche gara-2 nei play off del campionato Nba di basket e si porta sul 2-0 nella serie contro Indiana. Infortunatosi all'inizio della partita, Jalen Brunson è ...

Nba: i Knicks fanno due su due contro Indiana - Nba: i Knicks fanno due su due contro Indiana - Nell'unica gara della notte, New york non sbaglia: 130-121 sui Pacers nonostante gli infortuni. Il Madison Square Garden esulta: è 2-0 per i ...