Da noi a ruota libera | ospiti puntata 14 aprile 2024 | Carlo Verdone | Diana Del Bufalo e Rossella Fiorani

(Di domenica 14 aprile 2024) Oggi, domenica 14, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventisettesimadella quinta edizione Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventisettesima, saràil primo ospite: attore, regista, sceneggiatore, protagonista indiscusso del cinema italiano con una carriera costellata di successi di film entrati nell’immaginario collettivo,rivivrà il suo percorso umano e artistico attraverso il racconto dei suoi luoghi del cuore, parlando anche della sua passione per le fotografie alle nuvole, diventate oggetto della mostra “Luci nel silenzio” che sta girando l’Italia con ...

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, Domenica 7 aprile 2024 ? Ecco i dati Auditel in merito all’ analisi degli ascolti tv di: ... (superguidatv)

Pomeriggio da incorniciare per Francesca Fialdini e il suo "Da noi… a ruota libera ": in onda oggi , domenica 14 aprile 2024, dalle 17:20 su Rai 1, la nuova puntata vede un super ospite dal calibro ... (today)

Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Carlo Verdone e gli altri ospiti di oggi - Pomeriggio da incorniciare per Francesca Fialdini e il suo "Da noi… a ruota libera": in onda oggi, domenica 14 aprile 2024, dalle 17:20 su Rai 1, la nuova puntata vede un super ospite dal calibro di C ...today

Domenica In e Da noi a ruota libera: Diletta Leotta sposa da Mara Venier, da Fialdini c'è Carlo Verdone - Sfilata di super ospiti su Rai 1 da Mara Venier e Francesca Fialdini. Scopri tutte le anticipazioni e i temi trattati oggi a Domenica in e Da Noi a ruota libera ...libero

Crediti foto: Assunta Servello per Ufficio stampa Rai - Da Noi a ruota Libera torna con Francesca Fialdini su Rai 1: ecco le anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 14 aprile 2024 ...superguidatv