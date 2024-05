Eurovision Song Contest 2024 - imbarazzo durante le prove | la conduttrice prende il cellulare di un fa - ma squilla in diretta l’app per incontri gay

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Panico elepomeridiane di ieri, con il pubblico presente, della prima Semifinale di. LaPetra Mede è scesa tra il pubblico, in prima fila, perre ildi uno dei fan presenti e mostrare come usarediper votate il proprio cantante preferito. Una gag sicuramente preparata, ma un imprevisto ha cambiato i piani dellela presentazione delcon ildel fan della prima fila, Petra è stata interrotta da un suono inconfondibile per chi frequenta una delle più note app digay. ...