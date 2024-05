Cara Delevingne | Se ho smesso io con l’alcol - ce la possono fare tutti

Cara Delevingne ha realizzato una nuova campagna adv di Stella McCartney , intitolata A BETTER WAY, a South London. L’attrice è apparsa “nuda”, vestita solo di borse Falabella di Stella McCartney in un impianto di riciclaggio perché “la bellezza può ...

Il 15 marzo 2024 la mega villa della modella Cara Delevingne , situata a Studio City, in California e acquistata nel 2019 per 7 milioni di dollari, è stata devastata da un terribile incendio causato da un problema elettrico. Cara , che si trova in ...

Diciotto mesi dopo il breakdown e le preoccupanti immagini che la mostravano vagare per Los Angeles senza scarpe e in stato confusionale, Cara Delevingne continua sulla strada della ripresa. Prima il ritorno alla Parigi Fashion Week. E ora il gran ...

Cara Delevingne, 500 carati di diamanti per il look al Met Gala 2024: che lusso! - cara delevingne, 500 carati di diamanti per il look al Met Gala 2024: che lusso! - cara delevingne indossa una vera e propria armatura di lusso tempestata di diamanti al Met Gala 2024, che look.

Jo Squillo: Stella McCartney al Met Gala 2024 - Jo Squillo: Stella McCartney al Met Gala 2024 - Stella McCartney presenzia al Met Gala e viene immortalata sul Red Carpet insieme a Ed Sheeran, cara Delevigne e Fka Twigs.

Met Gala 2024, le star da Shakira alla Ratajkowski: trasparenze e strani look - Met Gala 2024, le star da Shakira alla Ratajkowski: trasparenze e strani look - L'annuale evento mondano di raccolta fondi ha visto sfilare con abiti di ogni tipo icone di generazioni diverse come Pamela Anderson, Naomi Campbell, Penelope Cruz, cara delevingne, Ariana ...