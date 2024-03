Cara Delevingne | dalla lotta contro droga e alcol al debutto a teatro Da grande star

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 26 marzo 2024) Diciotto mesi dopo il breakdown e le preoccupanti immagini che la mostravano vagare per Los Angeles senza scarpe e in stato confusionale,continua sulla strada della ripresa. Prima il ritorno alla Parigi Fashion Week. E ora il grannel West End di Londra. Nel musical Cabaret al Kit Kat Club at the Playhouse Theatre, la modella e attrice britannica interpreta Sally Bowles, il ruolo reso indimenticabile da Liza Minnelli nella versione cinematografica del 1972. E ha conquistato pubblico e critica.volta ancora una volta pagina, buttandosi alle spalle anche la recente tragedia che l’ha colpita: la sua villa di Los Angeles è andata distrutta da un incendio. Come ...