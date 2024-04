Porto di Napoli | con il nuovo bacino per grandi navi potrà competere con i grandi cantieri del Mediterranei

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 aprile 2024) È arrivato oggi neldi, direttamente dallo scalo di Hamad in Qatar, ungrandedi carenaggio galleggiante in grado di accoglierefino a 230 metri di lunghezza e dotato di una capacità di sollevamento di circa 27.000 tonnellate. L’importante infrastruttura portuale – gestita daDry Docks, joint venture tra La Nuova Meccanica Navale e Palumbo Group– ha richiesto un investimento privato pari a circa 40 milioni di euro e aumenterà in maniera significativa la competitività dello scalo partenopeo, permettendogli di ampliare la propria capacità distica navale, in particolare nel settore delleriparazioni, fronteggiando così l’aumentata concorrenza da parte di altri ...