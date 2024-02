Italia-Albania | siglato l’accordo sui migranti per i centri di accoglienza

voce migranti va ricordato che proprio oggi il Senato italiano ha approvato in via definitiva il Protocollo Italia - Albania, per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, siglato

Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica dell'accordo Italia-Albania sui centri di accoglienza dei migranti, siglato il 6 novembre 2023 e ratificato dal Senato Italiano il 15 febbraio 2024, prevede la creazione di due centri di accoglienza in territorio albanese per un massimo di 3000 persone. Con 93 voti favorevoli e 61 contrari, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica dell'accordo Italia-Albania sui migranti. Punti salienti dell'accordo riguardano l'istituzione di due centri di accoglienza, uno sulla costa e l'altro ...

