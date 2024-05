Cambiano le regole dopo la morte di Mattia Giani | Partita persa senza ambulanza o medico al campo

Sarà ancora Golf club Milano a gestire i 100 ettari di Parco che ha attualmente in concessione, per al meno altri 7 anni. La fumata bianca è arrivata a seguito della scadenza del bando indetto dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza (ente ...

Giudice: "Colpo di mano del Governo, club hanno annacquato regole per coprire magagne" - Giudice: "Colpo di mano del Governo, club hanno annacquato regole per coprire magagne" - Il problema è che si parte dallo squilibrio finanziario del calcio italiano ... ma non ha la coscienza pulita perché le regole sono state annacquate su richieste di alcuni club che non volessero che ...

ADL - De Laurentiis: "Gasperini è un bravissimo allenatore, seguo con interesse le partite dell'Atalanta" - ADL - De Laurentiis: "Gasperini è un bravissimo allenatore, seguo con interesse le partite dell'Atalanta" - NAPOLI - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TAG24 durante l’inaugurazione della Race for The Cure, evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della sal ...

MotoGP | Bastianini: "Regole 2027 Non mi piace il divieto degli abbassatori" - MotoGP | Bastianini: "regole 2027 Non mi piace il divieto degli abbassatori" - Con la pubblicazione dei nuovi regolamenti che entreranno in vigore in MotoGP a partire dalla stagione 2027 ... I punti cardine delle nuove regole sono sostanzialmente tre: riduzione della cilindrata ...