Calciomercato Milan - sfuma l’obiettivo Jorginho | il comunicato ufficiale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 9 maggio 2024) Niente da fare per ilnon diventerà un nuovo giocatore rossonero nel corso del prossimoestivo. IlDopo un’annata particolarmente complessa ilsi prepara a unestivo simile a una rivoluzione. Il primo cambiamento sarà in panchina dove Stefano Pioli si prepara a salutare il club. Con il nuovo tecnico si andrà poi a ricostruire la squadra, con almeno un acquisto per reparto. A centrocampo servirà un rinforzo di esperienza e qualità e tra i nomi accostati ai rossoneri c’era stato anche quello di. Il centrocampista italiano era infatti in scadenza di contratto con l’Arsenal e il suo agente non aveva mai chiuso le porte a un possibile ritorno in Serie A. Questa opportunità è però ormai ...