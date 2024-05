Calciomercato Milan – Ceccarini | Colpo in attacco - Zirkzee in pole position

Il Milan , in vista del prossimo calciomercato estivo, sta valutando anche l'idea Rafa Marín per rinforzarsi in difesa. Le ultime news

Sofyan Amrabat tornerà alla Fiorentina dal Manchester United, ma ci resterà per poco: alla finestra c’è il Milan Era andato via dalla Fiorentina per cercare fortune europee al Manchester United, ma arrivati quasi al capolinea possiamo affermare che ...

Calcio Napoli, per la panchina è corsa a 3: di chi si tratta - Calcio Napoli, per la panchina è corsa a 3: di chi si tratta - ma che guadagna cifre non compatibili con la politica stipendi del Calcio Napoli. Gli altri due sono al momento ancora legati dai rispettivi contratti ad Atalanta e milan, club con i quali si stanno ...

cagliari, Ranieri: "in 3 partite ci giochiamo la stagione" - cagliari, Ranieri: "in 3 partite ci giochiamo la stagione" - "Ci giochiamo la stagione in queste tre ultime partite. Tre mesi fa avremmo firmato per essere in questa situazione, ma siamo pronti a lottare come ...

Maldini: "Non è un caso che il Napoli sia andato male, sapete cosa hanno sottovalutato" - Maldini: "Non è un caso che il Napoli sia andato male, sapete cosa hanno sottovalutato" - Paolo Maldini, ex direttore tecnico ed ex bandiera del milan, si è raccontato in un'intervista concessa a Radio Serie A dove ha parlato di diversi argomenti: "Il calcio è sempre stato presente. Il ...