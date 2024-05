Calciomercato Milan - Moncada studia il colpo in difesa | occhi su Rafa Marin Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 9 maggio 2024), il direttore dell’area tecnicail nuovoper lasul giovanechi è La dirigenza delè già al lavoro per cercare di portare avanti i contatti con i giocatori che in estate saranno dei veri e propri obiettivi della sessione di. Geoffreyè, infatti, spesso in giro per l’Europa ad osservare calciatori dei diversi reparti. Ormai abbiamo capito che il grandesarà l’attaccante in casa rossonera e i due profili favoriti sono: Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko. Non solo però. Servirà anche un difensore centrale, vista la partenza di Simon Kjaer, che lascerà il ...