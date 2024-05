Milan - al Club si chiedono | chi è competente in società? Ibrahimovic e Moncada…

Pioli : Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con Nessun altro Club finché sono sotto ...

Milan, Ielpo: "Fonseca o Conceicao Io prenderei Sarri" - milan, Ielpo: "Fonseca o Conceicao Io prenderei Sarri" - In casa milan, in questo momento, regna l'incertezza per quanto riguarda il tecnico che guiderà i rossoneri nel post Pioli. Sono tanti i nomi sondati dal club partendo da Fonseca, ...

Flop Gallardo all'Al Ittihad: il tecnico rischia l'esonero immediato - Flop Gallardo all'Al Ittihad: il tecnico rischia l'esonero immediato - Chiamato per risollevare le sorti dei campioni in carica della Saudi Pro League, l'allenatore argentino nel mirino anche del milan ha mancato tutti ...

Milan, per il dopo Pioli: c’è una priorità - milan, per il dopo Pioli: c’è una priorità - Con la stagione che si avvia ormai verso conclusione, il milan pensa al futuro. Il secondo posto in campionato e la conseguente qualificazione per la Supercoppa Italiana sono ormai archiviate, con la ...