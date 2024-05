Calcio Prima Categoria - il racconto della 30^ giornata dei gironi B e C

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Castelleonese agguanta i play-off grazie al 4-1 all’Olimpia Marzocca e alla vittoria del Pietralacroce contro il Borgo Minonna. Il Chiaravalle si fa rimontare dal Senigalliae giocherà il play-out in trasferta: Serrani dell’Aesse è il capocannoniere del girone B con 20 gol. MondainiFalconarese lascia ilgiocato. Nel girone C, quarta sconfitta consecutivaCingolana SF, che dovrà giocare il play-out VALLESINA, 9 maggio 2024 – Per un attimo proviamo ad accantonare le polemiche e a tornare a parlare digiocato. La 30^di, oltre alla vittoria del campionato del Sassoferrato Genga e alla clamorosa salvezzaSampaolese, ci ha riservato anche dei colpi di scena quasi ...

I tedeschi del Borussia Dortmund tornano in finale di Champions League dopo 13 anni: la compagine teutonica, dopo aver vinto per 1-0 in casa all’andata, si impone per 0-1 anche al ritorno in casa dei transalpini del PSG e passa all’ultimo atto ...

Calcio Serie D Poule Scudetto. La Pianese affila le armi. Domenica c’è il Campobasso. Il ds Cangi: "Nei primi due posti sono arrivate le migliori» - calcio Serie D Poule Scudetto. La Pianese affila le armi. Domenica c’è il Campobasso. Il ds Cangi: "Nei primi due posti sono arrivate le migliori» - La Pianese festeggia la promozione in Serie D sul monte Amiata. Ora affronta la Poule Scudetto, con il ds Cangi elogiato per il successo. Vagaggini, ex direttore, commenta il campionato.

Le pagelle di Real Madrid-Bayern Monaco 2-1: Neuer macchia una partita da gigante, Joselu eroe, capolavoro ancelottiano - Le pagelle di Real Madrid-Bayern Monaco 2-1: Neuer macchia una partita da gigante, Joselu eroe, capolavoro ancelottiano - CHAMPIONS LEAGUE - I voti ai protagonisti della semifinale di ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco finita 2-1 con le pagelle del match.

Beltran decisivo per la finale della Fiorentina, la dedica che non ti aspetti: “Grazie a Batigol” - Beltran decisivo per la finale della Fiorentina, la dedica che non ti aspetti: “Grazie a Batigol” - Lucas Beltran ha calciato dal dischetto il tiro che è valso la finale di Conference per la Fiorentina tornata da Bruges con un pareggio determinante per ...