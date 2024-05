Saka si gode la bellissima sfida mentre l’Arsenal porta al traguardo la corsa al titolo della Premier League

(Di martedì 7 maggio 2024) 2024-05-07 16:45:53 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La stella delBukayoama la drammaticaale la considera una “”. I Gunners sono pronti are il Manchester City sule sperano di sbagliare nelle ultime tre partite di una stagione mozzafiato. Dai un’occhiata alle nostre altre storie qui: L’Hull City licenzia Liam Rosenior dopo aver saltato gli spareggi per il campionatoIl Forest fallisce nel ricorso contro la detrazione di puntiIl Liverpool punta a finire l’era di Klopp “col ...

Haaland alieno, quattro gol in City-Wolves: la rincorsa all'Arsenal continua - Haaland alieno, quattro gol in City-Wolves: la rincorsa all'Arsenal continua - Sesto successo consecutivo per il Manchester City, che all’Etihad Stadium supera il Wolverhampton trascinato da un gigantesco Haaland. Guardiola aggiunge così 3 punti alla corsa al titolo, rispondendo ...

Arsenal-Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici - Arsenal-Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici - Fino a quando non arriverà la sentenza dell’aritmetica, sono in corsa anche loro. Come vedere Arsenal-Bournemouth in diretta tv e in streaming La sfida tra Arsenal e Bournemouth è in programma sabato ...

Premier League: il Chelsea nella corsa al titolo dell'Arsenal. Quote in discesa per i Gunners, Palmer cerca un altro gol nel derby - Premier League: il Chelsea nella corsa al titolo dell'Arsenal. Quote in discesa per i Gunners, Palmer cerca un altro gol nel derby - ROMA - Si torna subito in campo in Premier League con i recuperi del 29° turno. Fari puntati su Arsenal-Chelsea: i Gunners - con una partita in ...