Calcio | Simone Inzaghi riceverà il ‘Premio Bearzot’ il 15 aprile | premiati anche Berruti e l’arbitro Marcenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sarà assegnato ailBearzot‘. Lo ha deciso la Giuria presieduta dal presidente della Feder, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell’US Acli Damiano Lembo, e coordinata dal caporedattore sport Ansa Nazionale, Piercarlo Presutti. La cerimonia di consegna, in cui il tecnico dell’Interil prestigioso riconoscimento organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc, si terrà nella giornata di lunedì 15alle ore 13.45, presso il Salone d’Onore del Coni. Tra i presenti, oltre allo stesso Gravina,il presidente del Coni, Giovanni Malagó, e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Oltre a, verrà premiatoMatteocome miglior ...

