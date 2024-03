Brembo | fatturato 2023 in crescita del 6 | 1% | utile netto a 305 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 5 marzo 2024) Stezzano. “archivia unche conferma il trend didell’azienda – commenta Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di-. I risultati approvati nella giornata di martedì 5 marzo dal Consiglio di Amministrazione registrano ricavi superiori ai 3,8 miliardi di euro, margini in aumento e unche per la prima volta supera i 300. Ognuno di questi indicatori cresce rispetto ai già significativi valori del 2022. In termini assoluti, sono i risultati più alti nella storia di. Abbiamo registrato un’ottima generazione di cassa e ulteriormente ridotto l’indebitamento. Il livello degli investimenti è senza precedenti, superando i 430di euro. Siamo entrati nel nuovo anno annunciando il ...