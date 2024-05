(Di giovedì 9 maggio 2024) Avvio incerto sui listini europei, indecisi su quale direzione prendere. Parigi cede lo 0,09%, Londra guadagna lo 0,07% in attesa della decisione della Bank of England sui tassi.

Borsa: l'Europa parte incerta, Francoforte invariata - Borsa: l'Europa parte incerta, francoforte invariata - Avvio incerto sui listini europei, indecisi su quale direzione prendere. Parigi cede lo 0,09%, Londra guadagna lo 0,07% in attesa della decisione della Bank of England sui tassi. francoforte è invaria ...

Borsa: l'Europa apre positiva, Parigi +0,22% - Borsa: l'Europa apre positiva, Parigi +0,22% - (ANSA) - MILANO, 08 MAG - Le Borse europee aprono positive. Parigi segna un +0,22% con il Cac 40 a 8.093 punti. invariata francoforte con il Dax a 18.430 punti. Londra registra un +0,41% con il Ftse ...

Borsa: Europa in rialzo ma scambi deboli - Borsa: Europa in rialzo ma scambi deboli - Si apre in rialzo la seduta sulle principali piazze in Europa. Londra è chiusa per festività, Parigi guadagna in avvio lo 0,23%, Milano lo 0,43% e francoforte è invariata nelle prime battute. (ANSA) ...