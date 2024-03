Borsa | l' Europa apre pressoché invariata | Francoforte +0 | 02%

Borse europee in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Dopo i dati dell'inflazione e della disoccupazione nell'Eurozona, ... (quotidiano)

Le Borse europee restano positive ma lima no in guadagni per l'andamento contrastato di Wall Street . Londra guadagna lo 0,52%, Francoforte lo 0,44% e Parigi ...

Le Borse europee termina no in positivo la prima seduta del mese coi dati macroeconomici che favoriscono qualche scommessa su un taglio dei tassi da parte della ...

Le Borse di oggi, 4 marzo. Europa cauta, riflettori sulle banche centrali. Nuovo record per Tokyo: L'inflazione su base annua in Turchia ha toccato il 67.07% nel mese di febbraio, segnando un aumento rispetto ai dati del mese scorso quando era al 64,86%. Lo rende noto l'istituto di statistica ...repubblica

Borse Europa iniziano poco mosse la settimana della Bce: L’indice Euro Stoxx 50 si trova dopo pochi minuti di scambi in rialzo dello 0,1%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib mostra al momento un ribasso dello 0,2% in area 32.800 punti. Poco mossi il ...borse

Una ricetta per crescere: L`Europa tutta assieme oggi, conta come la Gran Bretagna nel 1889. Allora l`Italia pesava per il 2%, oggi non supera lo 0.5. In Italia nessuno ha mai capito che senza aziende forti in Borsa, senza una ...ilgiornale