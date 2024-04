Furti con spaccata in centro a Bologna | danni a ristoranti e tabaccherie | fermato un 40enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – È statoieri dalla polizia unitaliano ritenuto responsabile di cinquecone di un colpo tentato in. Si tratterebbe di episodi commessi tra il 10 marzo e 4 aprile. Gli investigatori della Squadra Mobile, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza delle attività prese di mira,, hanno individuato l'uomo, senza fissa dimora, con precedenti e con alle spalle anche diverse condanne per reati contro il patrimonio e già destinatario di un divieto di ritorno nel Comune. Il ladro in azione filmato dalle telecamere di videosorveglianza dei locali Gli agenti hanno individuato ilin via Altabella e, come disposto dal pm, lo hanno ...