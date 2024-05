Inseguimento da film sull’Autopalio - polizia e carabinieri fermano i rapinatori

(Di lunedì 6 maggio 2024) Siena, 6 maggio 2024 – Autopalio chiusa per diversi minuti e code. Motivo? Undache si è concluso all’altezza di Badesse e che ha portato all’arresto di tre persone, identificate come presuntiper un fatto avvenuto poco prima. L’sulla superstrada è stato effettuato dai, ai quali sono aggiunti anche gli agenti dellastradale. I tre uomini, a bordo di una T-Roc, sono stati raggiunti e bloccati poco prima di Siena. Alcuni automobilisti li hanno immortalati stesi a terra in un video pubblicato sui social. L’Autopalio è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto per consentire alle forze dell’ordine di effettuare l’in sicurezza. Si sono formate delle code, dopodiché l’Autopalio è stata ...

