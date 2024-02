Il bimbo non vuole scendere dall’auto | la mamma lo chiude nel veicolo e va a sciare

Il bimbo non vuole sciare e la madre lo lascia in

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Una turista 40enne della Repubblica Ceca era in vacanza in Trentino e si stava godendo la sua giornata di sci al passo Brocon. Con lei c’era anche il figlio di 4 anni che, a detta della donna, non è volutoperpreferendo restare a bordo del. La donna quindi ha ben pensato dirlo nell’auto e di andare comunque a. Un dipendente dell’impianto di risalita si è però accorto della presenza del piccolo nell’auto, quindi ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Cestello Tesino che sono sopraggiunti poco dopo la segnalazione. I fatti I militari sono arrivati nel piazzale adiacente all’impianto sciistico e hanno trovato il bambino che piangeva disperato all’interno dell’auto. Il piccolo alla ...

Il piccolo non ce l’avrebbe fatta se i medici non fossero intervenuti immediatamente alla nascita per consentirgli di respira re. Un’enorme massa ... (feedpress.me)

Trovano un bimbo di 4 anni in lacrime in un'auto: la madre lo aveva chiuso a chiave per andare a sciare All'arrivo dei carabinieri, gli addetti hanno iniziato a parlare con il bimbo riuscendo a calmarlo ma senza riuscire ... La donna alla vista dei carabinieri ha detto che il bambino non voleva andare a ...

Bambino di 3 anni dimenticato sullo scuolabus si salva da solo suonando il clacson: liberato da una passante dopo 2 ore Due ore chiuso sullo scuolabus, da solo, a tre anni. Poi l'intuizione: suonare il clacson per attirare l'attenzione di un passante, che ha visto la scena ed ha avvisato le bidelle ...

Bimbo di 3 anni dimenticato nello scuolabus: "Quando l'ho visto non potevo crederci" La donna ha chiesto aiuto al personale della scuola primaria che ha liberato il bambino. L L'autista non si sarebbe accorto che il piccolo era ancora a bordo e aveva parcheggiato il mezzo nelle ...