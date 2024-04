Svolta nella compravendita della casa di Montecarlo Per l' ex presidente della Camera Fini 2 anni e 8 mesi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 30 aprile 2024) Il tribunale di Roma ha condannato l'ex, Gianfrancoa 2e 8di reclusione nell'ambito del processo per ladi. Nel corsorequisitoria il pmCapitale aveva sollecitato per l'ex leader di An una condanna a 8di reclusione. Condannati anche la compagna Elisabetta Tulliani a 5di reclusione (per lei erano stati chiesti 9di carcere), suo fratello Giancarlo a 6di reclusione (era stata sollecitata per lui la pena di 10di reclusione) e il padre Sergio a 5di reclusione (per lui ...