Superbike | Jonathan Rea | una leggenda sempre più immalinconita

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’inizio nel Mondiale 2024 con la Yamaha ricalca, sinistramente, le ultime stagioni passate in Kawasaki, che oggi vede Alex Lowes al terzo posto della generale. Non è migliorato, infatti, l’orizzonte diRea che è attardato in fondo alla classifica piloti con soli diciassette punti incassati in tutte le sfide fin qui disputate. Pochissimo, davvero, per il centauro nordirlandese che aveva cambiato bandiera con la speranza di tornare a competere per le posizioni di testa con l’altro Costruttore nipponico.Rea, Yamaha è disastrosa: “Molto deludente…” (Credit foto – pagina Facebook del centauro nordirlandese)“Nel complesso è stato un weekend molto deludente. Abbiamo fatto dei progressi anche se non sembra. In Gara 2 abbiamo conquistato i primi punti della stagione. In Gara 2 non abbiamo avuto problemi. Partendo 13° ho fatto fatica ...