Biden avverte Putin | Se attacca i Paesi Nato reagiremo L’indiscrezione di Politico | Missili a Kiev già inviati

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Joeha firmato la legge da 95 miliardi di dollari di aiuti per l’Ucraina, Israele e Taiwan. “Ora ci dobbiamo muovere velocemente, e lo faremo”, ha dichiarato il presidente Usa alla Casa Bianca, facendo in particolare riferimento al fatto che “gli Stati Uniti manderanno agli aiuti di cui hanno bisogno per continuare a combattere”.firma gli aiuti a: “Mi assicurerò che partano subito” “Mi assicurerò che gli invii inizino subito, nelle prossime ore – ha proseguito– cominceremo ad inviare munizioni per la difesa aerea, per artiglieria, sistemistici e veicoli blindati”. “Questo pacchetto è un investimento non solo per la sicurezza dell’Ucraina, ma anche dell’Europa e anche della nostra sicurezza”, ha sottolineato ancora, aggiungendo che “se ...