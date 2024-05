Benevento 5 - rinnovo anche per Botta | Un orgoglio essere il capitano in Serie A

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GG Team Wear5 comunica di aver trovato l’accordo con Vincenzoper la stagione 2024/2025. Il, che si accinge a vivere la sua quarta stagione in giallorosso, non si muove dal PalaTedeschi. “Sono molto felice di aver rinnovato – le parole di capitan-. Sarà il mio quarto anno qui e condurlo ancora danella massimami inorgoglisce ancora di più. Dobbiamo lavorare sodo: laA è un’altra cosa. Sembra una frase fatta, ma non lo è assolutamente: la salvezza dovràil nostro scudetto”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

