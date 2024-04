Sagna ricorda | 'Perché ho scelto il Benevento? Con De Zerbi mi sembrava il Manchester City'

sagna: "Al Benevento solo per De zerbi. Sembrava di essere al Manchester City" - Nel febbraio del 2018 si è concluso uno dei trasferimenti più inaspettati del passato recente: il Benevento aveva ingaggiato a parametro zero Bacary sagna, terzino francese rimasto svincolato dopo ...corrieredellosport

sagna: "Andai al Benevento per De zerbi. Mi sembrava ancora di essere al Manchester City" - II Benevento come il Manchester City. No, non è uno scherzo. Sono le parole di Bacary sagna nel documentario pubbicato dal Brighton intitolato: " The rise of Roberto De zerbi". "Andai in Italia ...gianlucadimarzio

“Il Benevento era come il Manchester City”, sagna loda De zerbi - Nel 2018 stupì tutti la scelta di Bacary sagna di trasferisi al Benevento dopo aver terminato l'esperienza al Manchester City. In un video pubblicato sul ...footballnews24