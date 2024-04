Beatificazione Don Luigi Giussani | al via la Fase testimoniale | Prima Sessione pubblica nella Basilica di Sant’Ambrogio

(Di domenica 14 aprile 2024) Milano, 14 aprile 2024 – Giovedì 9 maggio, alle 17,di, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, terrà ladellaper la causa die di canonizzazione del Servo di Dio. Nel febbraio 2012 la Fraternità di Comunione e Liberazione chiese che si desse inizio al Processo (o Inchiesta diocesana) in vista dellae canonizzazione del suo fondatore, mons., nato a Desio il 15 ottobre 1922 e morto a Milano il 22 febbraio 2005 in fama di santità. L’allora Arcivescovo di Milano, il Cardinale Angelo Scola, accolse la richiesta e, ...

“DON BOSCO RITORNA TRA I GIOVANI ANCOR”: RIFLESSIONE-GUIDA IL 19 APRILE NELL’INCONTRO DI BINDO - CORTENOVA – In occasione delle feste di S. Giovanni Bosco, il tradizionale canto “Giù dai colli…” risuona poderoso in tutte le case salesiane nel mondo. Il ritornello è sempre attuale in ogni ...valsassinanews

