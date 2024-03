Bisseck trascinatore | Bastoni versione centrocampista Le pagelle – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 10 marzo 2024) Simone Inzaghi e la sua Inter si godono la vittoria rifilata ieri sera a Bologna. Come di consueto è anche tempo di numeri edopo i tre punti del Dall’Ara che ha messo lo scudetto dell’Inter in cassaforte. Questi i voti secondo Tuttosport, dove spicca soprattutto l’ottima prestazione di Yanne in particolare di tutta la difesa nerazzurra. BLINDATO – Yann Sommer si porta a casa il 6 grazie a quella parata su Ferguson e tiene viva la partita. 7.5 per Yann: 1-0 grazie al suo piglio da pivot che schiaccia bene la palla, è impeccabile in difesa. Alessandroe Francesco Acerbi entrambi 6.5: il cross che porta al gol è un babà, è insuperabile in difesa. Per Acerbi superato a pieni voti anche l’esame Zirkzee. 6 per Matteo Darmian: ha la palla del gol del vantaggio ma non inquadra la porta, poi si ...