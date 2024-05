Basket | Napoli Si dividono le strade tra club e coach Pancotto

(Di giovedì 9 maggio 2024) La società azzurra non ha esteso il rapporto con il tecnico marchigiano- Dopo due anni di collaborazione, con una Coppa Italia messa in bacheca, siletra la Generazione Vincentee Cesare. La società azzurra ha comunicato che il rapporto professionale c

Basket, GeVi Napoli: il contratto di coach Cesare Pancotto non verrà esteso, il saluto della società - basket, GeVi napoli: il contratto di coach Cesare Pancotto non verrà esteso, il saluto della società - Dopo due bellissimi ed intensi anni di collaborazione, si dividono le strade tra la Generazione Vincente napoli basket e Cesare Pancotto. La società azzurra comunica che il rapporto professionale col ...

in serie A boom spettatori: 10% in piu' rispetto al 2023 - in serie A boom spettatori: 10% in piu' rispetto al 2023 - La Serie A di basket ha chiuso la regular season totalizzando 986.173 spettatori superando quota 4 mila di media (4.109), in aumento del 9.2% rispetto ...