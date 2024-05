Basket | GeVi Napoli - un piccolo disastro dopo la Coppa Italia

Questo pomeriggio alle 18.15, al palazzetto dello Sport Giulio Bigi, Reggio Emilia ospita la Gevi Napoli nella gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Lega Basket A. Un match che serve per lo più a Reggio Emilia per assicurarsi ...

Tyler Ennis della Gevi Napoli va all'Hapoel Tel Aviv per i playoff - Tyler Ennis della gevi Napoli va all'Hapoel Tel Aviv per i playoff - Il giorno dopo l'ultima di campionato arriva l'annuncio via Instagram. Tyler Ennis va all'Hapoel Tel Aviv per i playoff israeliani dopo la risoluzione consensuale del contratto con ...

Basket, Tyler Ennis rescinde il contratto con la GeVi Napoli e firma con l'Hapoel Tel Aviv - basket, Tyler Ennis rescinde il contratto con la gevi Napoli e firma con l'Hapoel Tel Aviv - La gevi Napoli basket comunica di avere risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Tyler Ennis, in scadenza il 30 giugno 2024). La società, attraverso i propri canali ufficiali, ha ...

È finita tra la Gevi Napoli e Tyler Ennis, rescissione consensuale: la nota del club - È finita tra la gevi Napoli e Tyler Ennis, rescissione consensuale: la nota del club - Finisce qui la storia tra la Generazione Vincente Napoli basket e Tyler Ennis: le due parti hanno risolto di comune accordo il rapporto contrattuale ...