Basket La Pfv batte Pisa e torna in vetta Versilia | altra vittoria

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si inizia a vedere il traguardo nei campionati regionali di serie C femminile e Terza Divisione maschile. E la corsa nel rettilineo finale si preannuncia entusiasmante e al cardiopalma, specie in serie C dove la SeiPfv sta per chiudere un girone dominato fin dalla prima giornata, e che rischia nelle battute finali di rivoluzionare ogni gerarchia. Nella 7ª giornata di ritorno, la terzultima complessiva, le viareggine sonote al successo dopo lo stop subìto a Prato regolando in casa ilcon un punteggio rotondo che non lascia spazio a interpretazioni: 48-29 e testa della classifica riconquistata...ma con riserva, dal momento che Valdarno ha osservato il turno di riposo. Nel frattempo, Prato ha espugnato Montecatini rimanendo in scia della Pfv, che ha due lunghezze di vantaggio sulle sue inseguitrici, ma ha una ...