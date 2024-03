Bank of England lascia invariati i tassi al 5 | 25%

(Di giovedì 21 marzo 2024) Laof(BoE) hatod'interesse britannici al 5,25% per la quinta volta consecutiva, dopo i 14 rialzi di fila adottati per contrastare l'impennata inflattiva. La decisione del Monetary Policy Committee s'allinea a quella della Fed americana, malgrado i dati mensili di ieri sull'inflazione, calata ora nel Regno Unito al 3,4%,, ai minimi dal 2021. Il governatore Andrew Bailey insiste del resto su un approccio prudente, in attesa di un consolidamento dei segnali positivi, in risposta agli auspici del mondo politico ed economico verso un allentamento deia sostegno del rilancio della crescita.

