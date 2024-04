Lazio - Zaccagni sulla via del recupero | fissata la data del rientro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Mattiaè pronto a tornare a disposizione di Igor Tudor per l’ultima parte di stagione. Ecco quando tornerà Momento positivo per Mattiache dopo il rinnovo con lafino al 2029 tornerà presto a diposizione di Igor Tudor. Il Corriere dello Sport ha fatto chiarezzadidel giocatore. Le

"Abbiamo come simbolo un'aquila, non possiamo che volare in alto", dice ilgiocatore dopo il rinnovo fino al 2029 ROMA - "Vesto questa maglia dal 31 agosto del 2021 e la vestirò ancora per molti ...

