Ospedale Moscati di Avellino risarcisce paziente per intervento inutile con 45mila euro

(Di venerdì 12 aprile 2024): un uomo è stato risarcito per unal cuore ritenuto, la somma è di“L’diha concordato il risarcimento diper evitare la condanna giudiziale riguardo a un caso dia cuore aperto su un 50enne napoletano. Lo Studio Associati Maior, che ha assistito il, ha confermato che lo stesso ha ottenuto il risarcimento per unnon necessario subito presso l’di. L’uomo, originario di Napoli, era stato trasferito aldopo un ...

ambulanze in fila, stasera al “Santissima Annunziata” la situazione è particolarmente appesantita. Viene rilevato che la coda di ambulanze si articola d all’ingresso del pronto soccorso fino alla ... (noinotizie)

Al Moscati di Avellino arriva il vaccino per il tumore al colon : è il quarto ospedale in Italia autorizzato alla sperimentazione. La prima pazienta è una 66enne.Continua a leggere (fanpage)

“Intervento a cuore aperto fu inutile”: l’Ospedale risarcisce con 45mila un paziente - Ad Avellino, l'Ospedale Moscati ha concordato il risarcimento di 45mila euro ad un paziente per un intervento giudicato "inutile" da un perito ...fanpage

Paziente risarcito dall'Ospedale, operazione non serviva - Risarcito per essere stato sottoposto ad una delicata quanto inutile operazione chirurgica. A rendere nota la vicenda è lo Studio Associati Maior, a cui il paziente si è rivolto per avere giustizia. ( ...ansa

Il Moscati risarcisce paziente per intervento inutile a cuore aperto per 45mila euro - “L’Ospedale Moscati di Avellino ha concordato il risarcimento di 45mila euro per evitare la condanna giudiziale riguardo a un caso di intervento inutile a cuore aperto su un 50enne napoletano. Lo Stud ...irpinianews