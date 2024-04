Slitta il decreto con il bonus sulla tredicesima Nell’ultima bozza sale a 100 euro - ma è solo per chi ha coniuge e almeno un figlio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) “Fino a 80” diin più per tutti i lavoratori dipendenti con reddito fino a 15mila. Anzi no, un’indennità da 100– sempre a fine anno – per chi ne guadagna meno di 28mila, mase è sposato e ha “un“. Infine, la decisione più semplice: il rinvio. Illegislativorevisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires, inizialmente atteso al consiglio dei ministri di oggi, sarà esaminato la prossima settimana. Troppa, evidentemente, l’incertezza sulle coperture da trovare per le mance elettorali infilate in tutta fretta nel testo. Ma su cui già lunedì il viceministro dell’Economia con delega al fisco Maurizio Leo aveva espresso perplessità, avvertendo che le bozze erano ancora ...