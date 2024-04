Quanto guadagna Mario Giordano? Il compenso del giornalista Mediaset

Paolo è il settimo vincitore di questa edizione di Avanti un Altro 2024 . Il concorrente è arrivato al gioco finale con un importo di 170 mila euro. Una puntata per lui ricca di emozioni dato che poco prima aveva fatto una proposta di matrimonio in diretta alla sua fidanzata cantandole un brano ... Continua a leggere>>

Isola dei Famosi, perché stasera non va in onda e quando sarà la prossima puntata - La sesta puntata dell' Isola dei famosi questa sera, giovedì 25 aprile, non andrà in onda. In quanto giorno festivo mediaset ha scelto di apportare diverse

Vanessa Collini Sermoneta su Maria De Filippi: "La chiamavo la belva" - Vanessa Collini Sermoneta, ex autrice storica di Maria De Filippi, ha svelato alcuni aneddoti sulla conduttrice più amata di mediaset.

Ei Towers: dividendo in due tranche da 23 mln totali per i soci F2i e Mfe - Utile consolidato 2023 cala a 24,1 mln su 285,5 mln ricavi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - EiTowers, societa' delle torri di

