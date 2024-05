Inter - Bento può arrivare 'a zero'? Ecco come

l’Inter ha deciso di virare forte su Bento. Il portiere brasiliano è il prescelto di Ausilio per affiancare Yann Sommer. A finanziare l’operazione la cessione di quattro giovani ex Primavera nerazzurri. L’OPERAZIONE ? Bento per l’Inter è una pista più che concreta. Ormai, la situazione è chiara: ...

Leggi su (inter-news)

In attesa di capire quale sarà il budget a disposizione per il mercato estivo, Piero Ausilio e Beppe Marotta sembrano aver fissato il primo obiettivo da centrare una volta che si sarà definita la situazione societaria e con l'avvenuta conferma di Simone Inzaghi (che firmerà un rinnovo fino al 2027 ...

Leggi su (sport.quotidiano)