Aquilani | Bonfanti non ci sarà Domani partita fondamentale con la Ternana

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pisa, 8 marzo 2024 - Il tecnico nerazzurro Albertotorna a parlare per anticipare i temi della sfida con la. Ben ritrovato dopo 48 giorni. Quali sono le sue sensazioni su questo silenzio? Il presidente ha parlato di proteggere squadra e staff? Come avete vissuto questo periodo? Ci siamo adeguati a ciò che non dipendeva da noi. Mi era stato imposto dalla società, le motivazioni le conoscete. Ha detto quelle che erano le sue idee e i suoi dubbi. Il modo e il linguaggio che sa usare ha fatto sì di poter andare a togliere qualsiasi dubbio. Abbiamo lavorato come abbiamo sempre fatto. Una conferenza stampa in meno o in più non cambia il mio lavoro.importante con la, qual è la condizione della squadra e di? Ci approcciamo a giocare una ...

Bonfanti e Valoti - buone notizie vista derby. Doppio possibile recupero per Aquilani. L’infermeria del Pisa continua a svuotarsi con buone notizie e recuperi importanti in vista del match con lo Spezia di sabato 27 gennaio. Dal campo ... (sport.quotidiano)

La probabile formazione. Bonfanti più Torregrossa : Aquilani lo può fare. Il nove e il dieci assieme. Bonfanti e Torregrossa . La nuova coppia offensiva sembra centrale per la risalita dei nerazzurri, e anche a Parma è lecito ... (sport.quotidiano)

Aquilani presenta Pisa-Ternana: «Ci siamo adeguati a ciò che non dipendeva da noi. Mi era stato imposto dalla società»: Il tecnico del Pisa, Alberto Aquilani rompe il silenzio stampa della società e interviene in conferenza in vista della Ternana.ilovepalermocalcio

Pisa, la probabile formazione contro la Ternana. Out Bonfanti: Il Pisa è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato, cosa che manca da febbraio 2023, dando seguito allo 0-1 di Cittadella e continuando a inseguire il sogno playoff. Per farlo, ...calciofere

Pisa, Aquilani: "Dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo. Bonfanti out": Terni va all’assalto di Pisa titola il Corriere dell'Umbria oggi in edicola. Di seguito l'estratto dell'articolo. (TernanaNews) Nelle ultime stagioni, la quota per evitare i playout è stata di 45 ...informazione