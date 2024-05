Apple svela un nuovo iPad più potente del Mac Pronto per l’intelligenza artificiale di oggi e di domani

(Di martedì 7 maggio 2024) L’evento “Let loose” dedicato alle nuove generazioni dei tablet top e medio di gamma. Salto evolutivo anche per le app professionali e per gli accessori Magic Keyboard e Pencil

Apple presenta il nuovo chip M4: potentissimo e ideale per l'AI - apple presenta il nuovo chip M4: potentissimo e ideale per l'AI - Il cuore del nuovo iPad Pro di apple è il chip M4: come è fatto e cosa consente di fare il nuovo processore made-in-Cupertino in arrivo anche sui Mac.

Apple: i nuovi iPad Air pesano più degli iPad Pro - apple: i nuovi iPad Air pesano più degli iPad Pro - I nuovi iPad Pro di apple sono molto più sottili rispetto ai modelli precedenti e risultano essere anche più leggeri dei nuovi iPad Air.

Apple, svelati i nuovi iPad Air: aumenta la potenza e la versatilità - apple, svelati i nuovi iPad Air: aumenta la potenza e la versatilità - apple ha presenta ieri a Cupertino iPad Air riprogettato in 11 pollici e nel nuovissimo formato da 13, entrambi superpotenziati dal chip m2. Per la prima volta, dunque, iPad Air arriva a 13 pollici, c ...