Lasciato dal figlio senza acqua e cibo | è morto l’anziano trovato a letto accanto al cadavere della moglie

(Di domenica 21 aprile 2024) Lo scorso 19 aprile èGiorgio Monticelli, l’uomo di novant’anni originario di Verona che è statoin gravissime condizioni in un appartamento di Aprica, comune che si trova in provincia di Sondrio.aveva una cancrena alla gamba che aveva costretto i medici ad amputare l’arto. L’uomo era statoil 12 aprile in condizioni gravissime neldove giaceva il corpo, Anna Maria Squarza, morta da diverse settimane. I carabinieri erano rimasti impietriti di fronte alla scena che si sono trovati davanti. I vicini, non appena avevano sentito il forte odore provenire dall’appartamento, avevano chiamato le autorità: nella donna di 91 anni morta da settimane e in stato di decomposizione, ...