Calcio Serie C In attesa dei Play-Out - quali saranno i nuovi scenari?

(Di domenica 5 maggio 2024) Ancora tutta da definire la nuovaC delle marchigiane. Solo l’Ancona al momento, è l’unica certezza. Vis Pesaro e Recanatese ai-Out e l’Ascoli ancora in bilico tra B e C JESI, 4 maggio 2024 – Ad una settimana dalla conclusione del torneo diC, che quest’anno vedeva impegnate 4 marchigiane, Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro, nonostante i verdetti finali che hanno per ora visto solo la salvezza dell’Ancona e la retrocessione della Fermana, rimangono ancora tanti i punti interrogativi per la C che verrà. Con Vis Pesaro e Recanatese impegnate in un-Out fratricida, potrebbero così ridursi a 2 le marchigiane che andranno a far parte del prossimo torneo, un numero non certo esaltante per una Regione che negli Anni ’80, tra C/1 e C/2, ne poteva contare circa dieci a stagione, di cui alcune anche ...